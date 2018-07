Verešová zazpívala manželovi k narozeninám. Modelka je fantastická, ale zpěvačka... Posuďte sami!

Andrea Verešová Super.cz

Manžel Verešové Daniel Volopich v ten den slavil narozeniny, což proflákla módní kritička Františka Čížková. Nakonec ještě vyzvala Andreu, aby svému muži k narozeninám zazpívala. Pro ni to bylo nečekané, ale nechtěla způsobit faux pas, a tak se přidala. I když to nebyl pěvecký výkon roku a čistý tón jsme tam nenašli ani jeden, pro Daniela to byl velmi dojemný zážitek.

"Bylo to neplánované. Bylo to hodně falešné, já vím. Jednou mi říkal Petr Pečený, že měl sen, že zpívám. A pak mě prosil, ať už to nikdy nedělám. A je to tady," řekla Super.cz se smíchem Andrea. "Slibuju, že to bylo naposledy," dodala sexy brunetka. ■