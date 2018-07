Bývalá manželka nejkrásnějšího vězně světa zapila rozvod ve striptýzovém klubu a předvedla kila navíc

Melissa a Jeremy už oficiálně nejsou svoji. Profimedia.cz

Bývalá manželka sexy vězně a poté úspěšného modela Jeremyho Meekse (34) Melissa (37) vzala útokem ordinaci plastického chirurga, kde jí poupravili obličej i prsa a nyní se vydala oslavit rozvod do striptýzového klubu v Las Vegas. S bývalým ji bude spojovat už jen společná péče o syna Jeremyho Jr. (9). Také se dohodli na alimentech ve výši 1000 dolarů měsíčně a na proplacení nákladů za právníka, které činí přes 12 000 dolarů. Melissa si také bude moci ponechat dům a auto.

Melissa Meeks to se svým ex Jeremym Meeksem (39) opravdu neměla jednoduché. Nejenže na něj trpělivě čekala, když byl v base, a po propuštění mu pomáhala postavit se znovu na nohy, ale ještě pak musela z bulvárního tisku zjistit, že zatímco ona se doma starala o jejich společného syna, její milý si užíval na jachtě s mladou miliardářkou.

Není tedy divu, že jí zmítala hořkost a rozhodla se nejednou promluvit o svém soukromí do médií. Obzvlášť, když se Meeks jen rok po provalení nevěry stal znovu otcem a s Chloe Green (27), dědičkou řetězce TopShop, jenom září štěstím. Melissa také předvedla kila navíc, která od rozchodu nabrala. Přitom ještě před rokem se hojně fotila na Instagram ve spodním prádle a předváděla štíhlou postavu. No, je vidět, že to nemá jednoduché, i když se snaží vypadat, že je v pohodě. ■