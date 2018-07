Po StarDance kývla na další show: Schneiderová bude v nové řadě Tváře soutěžit po boku tohoto hezounka

Jitka s Vojta budou hvězdami páté řady show Tvoje tvář má známý hlas. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Známá herečka, která v roce 2015 skončial druhá ve StarDance, se na úspěšnou show už začala připravovat. „Musím říct, že teď zažívám pocit úzkostného strachu. Ale samozřejmě se i těším. Hlavně na to, že budu tři měsíce zpívat a užívat si velkou show, kde se sejde hodně profíků. Takže abych to shrnula, jsem v takovém napjatém očekávání, co bude,“ svěřila Jitka, která nechce nic podcenit.

Obavy z Tváře má ale také Vojta, který nejen pracuje na své sólové kariéře, ale je také úspěšným muzikálových zpěvákem. „Cítím velký respekt. Ale největší strach mám z toho, že mi oholí nohy, dají krátké šaty, paruku s dlouhými vlasy a budu muset chodit jako ženská. Po pravdě jsem si to zkoušel doma a prostě to nejde,“ prozradil Drahokoupil, který se objeví v Tváři už za pár měsíců. ■