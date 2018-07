5 dcer slavných rockerů, které se staly modelkami: Podívejte se, jak dopadly Cobain, Jagger, Depp a spol.

Tyto dcery se slavným rockerům velmi povedly. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Frances Bean Cobain

Frances Bean Cobain (25) to jako dítě Kurta Cobaina a Courtney Love (54) neměla jednoduché a často pendlovala mezi příbuznými. Po svém zesnulém otci zdědila nejen oči, ale také rockerskou image a dokázala se vypracovat i jako modelka. Dostala se na obálky předních magazínů a vydělala slušné peníze. V soukromí jí to však zatím moc nevyšlo a její bývalý manžel Isaiah Silva se jí snažil dělat ze života peklo.

Ava Sambora

Slavná modelka Ava Sambora (20) je dcerou kytaristy skupiny Bon Jovi Richieho Sambory (58) a herečky Heather Locklear (56), která má konstantní psychické problémy. Sambora si rozjela slušnou kariéru jako modelka a získala i nemalou fanouškovskou základnu na sociálních sítích.

Georgia May Jagger

Georgia May Jagger (26) podepsala první modelingový kontrakt už v 16 letech. Po své matce Jerry Hall (62) zdědila velký talent a krásu a dnes je z ní uznávaná modelka, která se stala tváří hned několika kampaní předních světových módních a kosmetických značek. Otce Micka Jaggera (74) však vzhledově také nezapře.

Zoë Kravitz

Dcera Lennyho Kravitze (54) a Lisy Bonet (50) Zoë Kravitz (29) fušuje nejen do modelingu, ale především do herectví a také do muziky. Herectví, které má v krvi po matce, jí přirostlo k srdci a mohli jsme ji vidět v nespočtu filmových trháků. Zoë má velmi blízký vztah s druhým manželem své matky hercem Jasonem Momoou (38), se kterým má Bonet další dvě děti.

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp (19) je dcerou Johnnyho Deppa (55), který se také našel v rockové hudbě a v současné době jede turné s kapelou Hollywood Vampires, a Vanessy Paradis (45), a když se na ni podíváte, je vám jasné, že své rodiče nezapře. Po matce zdědila krásu a talent na modeling a po otci talent herecký. Díky hezké tváři a uhrančivému pohledu se stala tváří nejedné značky a co se týče modelingu, má skvěle nastartovanou kariéru. ■