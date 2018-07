Poprvé předváděla naostro i dole: Bezděkové zakázala kalhotky Verešová!

Andrea Bezděková předváděla naostro. Super.cz

Andrea vynesla ve Spa hotelu Panorama vícero šatů, ale černé koktejlky spojené po straně jen proužky látky byly nejodvážnější. "Kalhotky se pod ně vzít nedaly, ale byly tak těsné, že jsem se ani nebála, že by něco náhodou vykouklo. Byla to moje premiéra bez kalhotek a snažila jsem se ještě v šatně zkusit pod šaty nějak kalhotky dostat. Ale bylo mi řečeno, že když udělám dva kroky, tak to bude vidět a musela jsem je sundat," vyprávěla nám Andrea. "Ale určitě to bylo víc vzrušující pro ty, kdo se koukali, než pro mne," míní.

S Andreou jsme probrali i vztahy. Říká se, že chodí s expřítelem Anety Vignerové Michalem Zemanem. Bezděková ale opět mlží, ostatně stejně to bylo i s Mírou Dubovickým, vedle něhož se objevovala před časem. "Nechodíme spolu. Máme čistě přátelský vztah. Já si s klukama rozumím i jako kamarádka. Říká se, že přátelství mezi klukem a holkou neexistuje, ale někdo to tam musí korigovat a to jsem já," uzavřela. ■