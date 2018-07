Vlaďka Erbová našla po letech společnou řeč s exmanželem: Dceru mu poprvé "půjčila" na celý týden

Táňa Makarenko odjela do Varů, její přítel Zdeněk Bahenský má doma dceru. Super.cz

Do Karlových Varů odjela sama jen s jednou z vítězek své soutěže krásy a osobním stylistou. Táňa Makarenko (28) nechala doma přítele Zdeňka Bahenského, kterému poprvé "půjčila" exmanželka Vlaďka Erbová (36) jejich společnou dceru Viktorku na celý týden.

"Od té doby, co jsme spolu, Zdeněk nikdy tak dlouho Viktorku doma neměl. Tak jsem ráda, že si ji může užít a nechávám jim prostor," svěřila nám Táňa. Mezi Vlaďkou a Zdeňkem se konečně po letech vyčistily vztahy, za což je ráda i jako jeho současná partnerka.

"Jsme za to rádi všichni. Takže je s Vikčou, užívá si to a je to pro všechny nejlepší. Potkali jsme se všichni společně, ale myslím, že je dobré, když s ní může ten týden strávit sám, protože já s ním jsem pořád, ale jeho dcera ne," uzavřela Táňa. ■