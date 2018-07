Láska nemá věkovou hranici: Bývalá manželka (62) Micka Jaggera zářila štěstím po boku známého miliardáře (87)

Jerry Hall a Rupert Murdoch na dovolené. Profimedia.cz

Mediální magnát Rupert Murdoch (87) se opět těší pevnému zdraví a vyvezl svou ženu Jerry Hall do Saint-Tropez i s rodinou. Murdoch byl v lednu hospitalizován s poraněním zad, které utrpěl na jachtě svého syna během plavby po Karibiku. Ale jak je vidět, už je zase jako rybička.

Svou ženu vzal na večeři u příležitosti jejích 62. narozenin a připojila se k nim i její dcera Georgia May Jagger (26), kterou má se zpěvákem Rolling Stones Mickem Jaggerem. Georgia se účastnila i dovolené v Karibiku, na které se její nevlastní otec zranil, a vypadá to, že do miliardářské rodiny slušně zapadla.

Hall a Murdoch se brali v roce 2016 a Murdoch se ženil počtvrté. Z předchozích vztahů má šest dětí s tím, že nejstarší Prudence je 60 a nejmladší Chloe teprve 14 let. Jerry se vdávala podruhé a z předchozího manželství s Jaggerem má čtyři děti. ■