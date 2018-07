Tohle jsou praví čeští Beckhamovi: Fešák Ujfaluši se poprvé ukázal s novou láskou. Je to sexy moderátorka!

Tomáš Ujfaluši s přítelkyní Markétou Michaela Feuereislová

Bývalá fotbalová hvězda a lamač dívčích srdcí Tomáš Ujfaluši má novou lásku. A poprvé se společně ukázali ruku v ruce na veřejnosti. S krásnou moderátorkou a primáckou reportérkou Markétou Křivánkovou randí už několik měsíců a společně vyrazili na filmový festival do Karlových Varů.

"Já myslím, že není třeba se schovávat, ale že bych tu pozornost vyhledával, to určitě ne. S Markétou jsme spolu, jsme spokojení a šťastní," řekl Super.cz Ujfaluši.

Pár už žije ve společné domácnosti a plánují budoucnost. Jestli je v plánu i společný potomek, neprozradili. "To už si necháme jenom pro sebe," mlžili. Prozradili ale svoje plány na léto.

"Žádný luxus to nebude. Vyrážíme autem do Chorvatska a Tomáš je takový spíš přírodní typ, takže by chtěl, abychom spali ve stanu. Tak nevím, jak se se s tím poperu," smála se Markéta. ■