Slavný herec (50) se ukázal v plavkách po boku mladých děvčat jen pár dní poté, co se údajně rozešel s Katie Holmes

Jamie Foxx si pěkně užíval volný víkend. Profimedia.cz

Hollywoodský herec Jamie Foxx (50) ukázal v Miami vypracovanou postavu v plavkách. Slunil se u bazénu v obležení mladších dam, a to jen několik dní poté, co se začalo spekulovat o jeho rozchodu s herečkou Katie Holmes (39).

Hereččin mluvčí spekulace o rozchodu popřel a herec sám se k věci nevyjádřil. Podle zdrojů Page Six si herci pravidelně telefonují a jsou stále zamilovaní. Pár byl poprvé viděn v roce 2013, ale nikdy svůj vztah nepotvrdil. Nyní to bylo poprvé, co se k němu prostřednictvím mluvčích někdo vyjádřil.

Jamie si sice užívá společnosti neznámých dam, ale podle jeho přátel s žádnou z nich ani neflirtuje a své Katie je prý plně oddaný. Aby také ne, mít doma Katie Holmes je podle nás docela výhra. I když na fotkách to vypadá, že se bez Katie docela dobře bavil. ■