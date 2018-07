Nikdy neměla kratší šaty! Česká Miss World se modlila, aby jí na miliardářské párty nic neupadlo, a neukázala zadek

Karolína Mališová Super.cz

Modelka a bývalá Česká Miss World Karolína Mališová (21) zvolila na párty miliardářů proklatě krátké šaty. Celý večer se tak musela hlídat s obavami, aby neukázala více, než by chtěla. "Tentokrát jsou šatičky opravdu asi nejkratší, co jsem kdy měla," potvrdila Super.cz Mališová.

Šaty jí navrhla Dominika Sedláčková. "Řekli jsme si, že tentokrát půjdeme do něčeho odvážnějšího," usmívá se Karolína. Přiznala, že největší strach má z toho, že jí něco upadne. "Budu muset někoho požádat, aby to zvedl. Vylezl by mi asi úplně celý zadek," vysvětluje.

Sexy model dress code splnil dokonale. Ten byl předepsaný jako cocktail a tématem byla noční obloha. "Řekla jsem Dominice téma, poslala mi návrh a já si je zkoušela až tady. Myslím, že se to povedlo," dodala. ■