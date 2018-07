Šaty byly mimo mísu, ale zachránila to vnadami! Lucie Šlégrová vystavila své přírodní pětky bez podprsenky

Lucie Šlégrová Super.cz

Modelka Lucie Šlégrová (36) jako jedna z mála nesplnila předepsaný dress code na miliardářské párty v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. Spíš než noční oblohu její outfit připomínal luční kvítí. Lucie to ale vynahradila svými přírodními pětkami a přítomní muži měli pěkný výhled do jejího dekoltu. "Tak to třeba tím zachráním," řekla Super.cz s úsměvem.