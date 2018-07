Už se pěkně zakulatila: Martina Gavriely (39) vyrazila v sedmém měsíci těhotenství na koncert svého partnera (32)

Martina Gavriely si nenechala ujít populární hudební festival. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hudební festival Aerodrome v Panenském Týnci si ale ujít nenechala už jen proto, aby podpořila svého partnera Marcuse Trana (32), který hraje na kytaru v kapele rapera Marpa. Gavriely už se na vytoužené miminko moc těší. Doma má sice už dvě dospívající děti, ale s Marcusem dlouho toužili po společném potomkovi.

„Už jsme to nečekali, vzdali jsme to a najednou to přišlo,“ nechala se nedávno slyšet bývalá moderátorka VIP zpráv a TopStaru, která s Marcusem žije už více než osm let. V těhotenství prý Martina zatím přibrala deset kilo. ■