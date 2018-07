Bříško se zvětšuje, vnady vůbec! Mesarošová je v 7. měsíci stále majitelkou silikonových pětek

Dominika Mesarošová Super.cz

"Cítím se úplně skvěle. Zvětšuju se a je to úžasný. Užívám si to moc. Každý měsíc rostu o kilo, je to stále stejné. Už to na sobě trošku cítím, ale je to to nejhezčí, co může být," řekla Super.cz Dominika.

Vnady se jí překvapivě příliš nezvětšily. "Cítím, že jsou mi podprsenky trošku těsnější, ale nijak výrazně prsa nerostou. Můj Tomáš změnu nevidí vůbec," upřesnila.

Dominika v Karlových Varech kromě procházky navštíví také módní přehlídku. A překvapivě svatebních šatů. Veselka ale v plánu zatím není. "Svatba je v nedohlednu. Žádost o ruku nepřišla, žádný prstýnek nemám. Všechno má svůj čas. Teď se těšíme na miminko, užívám si těhotenství a svatba určitě dva roky počká. Až miminko odroste a taky z toho bude něco mít. Těhotná bych se vdávat nechtěla," dodala Mesarošová. ■