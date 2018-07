Tomu neuvěříte! Česká Barbie s vnadami číslo 8 ještě nekončí: Tyhle balóny bude ještě zvětšovat

Gabriel Jiráčková Super.cz

Dokonce si bude ještě nechávat zvětšit své vnady číslo 8. "Ještě budeme trošku zvětšovat a také zvedat. Gravitace ještě působí, takže při další operaci se bude dávat silikon," prozrazuje.

A to není zdaleka všechno. Za chvíli už bude Gabriel úplně k nepoznání. "Tento rok mě ještě čekají zuby, to chci vyřešit jako první. Dále nos, hýždě a pas. Uvidíme, co dál. Budu si nechávat vyndat žebra," překvapuje sexy blondýnka..

Co na plastiky říká její partner? "Jemu se mé úpravy líbí, seznámili jsme se vlastně i na základě toho. Podporuje mě v tom a líbí se mu to stejně jako mně," dodala česká Barbie. ■