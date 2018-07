Moderátorka SuperStar bojuje s vážnou nemocí: Tina zavzpomínala na totální kolaps

Tina moderovala s Leošem SuperStar. Michaela Feuereislová

„Mnozí o tom ví, mnozí ne. Před několika lety jsem prodělala totální fyzický kolaps. Vyskočil mi tlak, prudce klesla teplota, polovina těla zůstala bez odezvy. Odvezla mě záchranka na ARO, tam mi na základě nálezů z MR diagnostikovali sklerózu multiplex,“ napsala zpěvačka na sociální síti, kde ji zahrnula slova podpory.

I když roztroušená skleróza je velmi závažným onemocněním, Tina se nehroutí a snaží se situaci zvládat s nadhledem. „Mám zvláštní povahu. První, co mě napadlo, bylo, že v aquaparku můžu parkovat na vozíčkářích. To bylo znamení toho, že ono to až tak dramatické být nemusí. Jde o to, jak se k tomu postavíme,“ dodala kráska, která v roce 2011 moderovala SuperStar s Leošem Marešem (42).

„Buďme vděční za nemoci, především ty vážné, protože nám zachraňují život, i když to tak vůbec nevypadá,“ dodala Tina. ■