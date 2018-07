Další trefa do bývalky Dary Rolins? Zamilovaný Rytmus zveřejnil kontroverzní status o krásném životě

Rytmus nadále přilévá olej do ohně... Foto: Super.cz/instagram D.Rolins, instagram J.Alagič

Dokonce došel až tak daleko, že ranil svou expřítelkyni Daru Rolins (45), s níž žil sedm let. Svou novou lásku totiž prezentuje jako tu největší v životě, která ho dosud potkala. Daru to pochopitelně ranilo.

„Po skoro sedmi letech společného života, všech slovech, písničkách a vyznáních v nich, se přece nikdo nemůže divit, když řeknu, že mi to přišlo na chvíli líto,“ nechala se zpěvačka nedávno slyšet s tím, že jinak Patrikovi přeje jen to nejlepší.

Rytmus ale neustále přilévá olej do ohně. Teď pro změnu na sociální síti zveřejnil další status, který si Dara může vzít osobně. „Krásný a šťastný život si musíš vytvořit. Zaslouží si ho každý z nás. Absolutně to není o penězích. V první řadě začni žít svůj život a nestarej se o cizí životy. Ukliď si před svým prahem a nezahazuj energii s cizími lidmi, je to nepodstatné. Ty nežiješ jejich život a jsme tu dost krátce na to, abychom žili něco, co se nedá ovlivnit,“ napsal Rytmus.

A v životních moudrech drsný raper nadále pokračoval: „Krásný život spočívá v tom, že ho žiješ naplno podle sebe a ne podle toho, co chce tvé okolí. Krásný život je, když nepotlačuješ své emoce a své city. Šťastný a krásný život je tehdy, když si tím, kým chceš být, a ne tím, za koho tě chce mít stádo. Nenech si vzít své já. Od té doby, co přeji nepřejícím život, jaký mám já, tak si žiju dennodenně svůj sen. Šťastný život je žít pravdu,“ ukončil své poselství Rytmus.

Vzkaz směřoval evidentně i směrem k Daře, jež se nedávno pochlubila krásným rodinným snímkem s dcerou Laurou a expřítelem Matějem Homolou. A kdoví, třeba se s tatínkem své dcery dá zase dohromady a na zaláskované Rytmusovy statusy konečně zapomene. ■