7 sporů slavných celebrit: Podívejte se, proč se tyto hvězdy nemohou vystát!

Celebrity, které se nenávidí Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mariah Carey a Nicki Minaj

Když tyto dvě divy společně porotcovaly soutěž American Idol, měly spolu časté a neskrývané neshody. V jednom rozhovoru se Carey nechala slyšet, že to pro ni bylo jako pracovat v pekle se Satanem. Nicki na to v jiném rozhovoru odpověděla: „Nehodlám se hádat s její zku*venou výsostí.“ No, vypadá to, že si holky opravdu nepadly do noty.

Julia Roberts a Nicole Kidman

Přestože se jednou objevily ve společném snímku Tajemství jejích očí, nemají se tyto dvě herečky vůbec rády. Julii se nelíbí, jak se Nicole chová ke svému týmu. K lidem se prý chová jako ke svým sloužícím a vůbec s nikým nemluví. Nicole na Juliino vyjádření sice nikdy nereagovala, ale je jasné, že tyhle dvě asi úplně kamarádky nebudou.

Justin Bieber a Orlando Bloom

Jak se cesty těchto dvou naprosto rozdílných celebrit vůbec mohly zkřížit? Snadno, kvůli ženám. Orlando se naštval, že Justin kdysi flirtoval s modelkou Mirandou Kerr, když ještě byla ve vztahu se slavným hercem. Orlando to Justinovi ale později oplatil se Selenou Gomez a to se zase nelíbilo Bieberovi.

Bruce Willis a Sylvester Stallone

Vzájemná antipatie mezi těmito dvěma hereckými velikány vznikla během natáčení třetího pokračování filmu Expendables, kdy se Willis údajně dožadoval závratného honoráře. „Hamižný a líný, to je fráze pro jasné kariérní selhání,“ vyjádřil se k Willisovu postoji Stallone tehdy na svém Instagramu. Proslýchá se, že se oba snaží nyní zakopat válečnou sekeru, kvůli dalšímu pokračování Expendables. Uvidíme, jestli se jim to podaří.

Kim Kardashian a Paris Hilton

Byly nejlepší kamarádky a obě se proslavily jako hvězdy vlastních reality show a také erotickými videi, které se dostaly na veřejnost. Nicméně Paris začalo vadit, že se Kim věnuje více pozornosti než jí, a tak jejich přátelství skončilo. Později začala jedna házet špínu na druhou na sociálních sítích a šance, že se tyto dvě někdy usmíří, je tak opravdu mizivá.

Gwyneth Paltrow a Madonna

Sice byly dřív velké kamarádky, ale dnes je všechno jinak. Gwyneth a Madonna totiž trénovaly se stejným trenérem, ale Madonna ho později vyhodila a požádala Gwyneth, aby udělala to samé. Ta to však neudělala a bylo po přátelství. Možná se to nezdá jako pádný důvod k ukončení přátelství, ale pro Madonnu zjevně ano.

George Clooney a Russell Crowe

Všechno začalo, když si Crowe vzal do úst hned několik hereckých kolegů za to, že dělají reklamy. Mezi nimi například Clooneyho, Harrisona Forda nebo Roberta De Nira. Clooney z toho nebyl příliš nadšený, ale nechal se slyšet, že z jejich neshod budou profitovat tak maximálně média a hodil to za hlavu. ■