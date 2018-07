Tohle se nepovedlo! 5 hvězd nesplnilo dress code na miliardářské párty. Koukněte se na nejhorší šaty večera

Tyto dámy se na dress code vykašlaly Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Podívejte se sami, jak nezvykle si některé dámy představují noční oblohu, a jak některé dress code vůbec neřešily.

Největším přešlapem byla bývalá královna krásy Lucie Šlégrová (36). "Ještě včera jsem nevěděla, že sem půjdeme, tak jsem vzala šaty ze skříně," řekla Super.cz Lucie. Noční oblohu nepředstavovaly ani šaty Báry Nesvadbové (43). I když ona to viděla jinak. "Jsou jako měsíc," vysvětlovala.

Jana Doleželová (37) nikdy cit pro módu neměla a dokázala to i na této párty. To, co oblékla, by se nehodilo snad ani pro její babičku. Jano, tohle bylo opravdu šlápnutím vedle...

Andrea Verešová (38) oblékla nádherné šaty, které jí velmi slušely, ale noční obloha to opravdu také nebyla. Možná ale Andrea myslela na Petrohrad, kde bílé noci začínají v červnu a končí právě v těchto dnech. O tom ale dost pochybujeme. V období bílých nocí se v Petrohradě nerozsvěcí veřejné osvětlení a lidí je v noci na ulicích více než ve dne.

Šaty odflákla také Renata Langmannová (31). Černý overal jí sice slušel, ale na takovou akci, jakou je Unicredit párty v rámci filmového festivalu, byl příliš chudý. Overal za pár stovek je na akci tohoto typu málo. ■