Víc nahá už být nemohla! Nikol Švantnerová se oblékla do šatů z křišťálu za půl miliónu korun

Nikol Švantnerová Super.cz

Nikol dokonale splnila dress code, který byl noční obloha. "Oblečená neoblečená. Poneři to vystihli úplně na jedničku. Bála jsem se, že to bude úplně nahé, ale není to tak hrozný," řekla Super.cz Nikol.

"Mám na sobě 150 tisíc kamínků Preciosa v hodnotě půl miliónu korun. Budu doufat, že tady žádný straky nebudou a odnesu na sobě všechny," směje se.

Nervózní z nahoty nebyla. "Jsem naprosto v pohodě. Vynesla jsem nádherné šaty, jsem moc pyšná. Co má být zakryté, je zakryté," dodala Česká Miss. ■