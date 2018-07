Zastoupil Hrdličku a zlil se, jak zákon káže: Geňa vystřízlivěl a promluvil o tom, jak byl ve Varech pod obraz

Richard Genzer ve Varech pořádně zapařil. Super.cz

Richard Genzer (51) po rozchodu s přítelkyní Markétou Jiránkovou řádí jako černá ruka. Svůj pobyt na karlovarském filmovém festivalu zahájil tím, že se zlil, jak zákon káže. Něco takového na festivalu naposledy předvedl Michal Hrdlička. "Já se to dozvěděl až podle fotek, takže tímto děkuji novinářům, že mi dodávají takové střípky, abych si na to vzpomněl," řekl Super.cz Genzer den poté, když vystřízlivěl.

"Já byl v pohodě, jsme se bavili a zajímavý je, že to zase spadlo na mě. Přitom Pazderková (38) byla ožralá taky. Jako to my, co nemáme prsa, budeme trpět celý život? A to já je už mám, jdu do podoby své matky," byl pořád dost bujný herec, který do Varů přijel kvůli talk show s Liborem Boučkem, na kterou doopravdy zodpovědně dorazil, i když s trochu pomuchlanou fasádou. Na to, kolik toho předchozí večer vypil, ale vypadal docela dobře. "Mám dobré spalování a ani mě nebolí hlava," ujistil nás.

"Mám přijet ještě ve středu, to uvádím nějakou výstavu, ale mezitím určitě pojedu do Prahy. Myslím, že ten jeden večírek stačil," mínil. "Ale já fakt nebyl úplně našrot, jen jsem to za všechny, co pili, odnesl," uzavřel. ■