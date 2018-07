Jako sladká zmrzlina: Simona Krainová v nápaditém modelu zkombinovala ty nejsladší barvičky

Simona Krainová zářila jako sladká zmrzlina. Super.cz

Jenom na skok se o víkendu zastavila na karlovarském filmovém festivalu modelka Simona Krainová (45). "Vlastně v podstatě na otočku, protože v pondělí a v úterý mám pracovní povinnosti na Slovensku," upřesnila Simona na párty partnera festivalu. Těšit se na ni můžeme zase od středy, to už tady pobude až do konce festivalu.

Simona zářila ve sladce růžovém overalu. "Růžový mi ho ušila Kateřina Geislerová a já jí pak řekla, že v rámci dress code to musí "touch of red", tak tam ještě doplnila ty červené proužky. Ona mě nikdy nenechá ve štychu," svěřila. Kdo jí ale poradil zkombinovat růžovou a červenou ještě s oranžovou? "Moje intuice, já se toho nebojím," smála se.

Vypadala tak trochu jako semafor ze zmrzlinových baviček. "Máme být veselí, je léto. A černá mě už nebaví, to nechám na později. Ale věřte, že mě ještě v té druhé půlce festivalu v barvičkách uvidíte," dodala Simona, kterou ve Varech sice čekají i pracovní povinnosti, ale ráda by viděla i nějaké filmy. "Doufám, že si to užiju jako nikdy předtím," uzavřela. ■