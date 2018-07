Takhle se těhulka Kate Hudson připravuje na porod dcery. Už to má za pár!

Kate se těší na holčičku! Profimedia.cz

Herečka si s partnerem Dannym Fujikawou užívá dovolenou v Toskánsku. Před tím si zase užívala Řecko i s matkou Goldie Hawn. Na dovolené po Středomoří se ke Kate a Dannymu postupně připojil i hereččin otec Kurt Russell nebo její syn Ryder (14).

Herečka má Rydera s bývalým manželem Chrisem Robinsonem, se kterým byla v manželství od 2000 do 2007. Po rozvodu byla od 2010 do 2014 ve vztahu se zpěvákem skupiny Muse Mattem Bellamym, se kterým má druhého syna Binghama (6). Zatímco pro Hudson to nyní bude první holčička, pro Fujikawu to bude zároveň první dítě vůbec. A vypadá to, že nebudou muset už dlouho čekat. ■