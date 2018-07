Kabelku za sto tisíc nevyhrála: Belohorcová se vsadila, že za tři měsíce bude mít pekáč buchet na břiše. Neuspěla!

Zuzana Belohorcová Super.cz

Moderátorka Zuzana Belohorcová (42) se vsadila se svým manželem Vlastou Hájkem, že za tři měsíce si vybuduje sixpack na břiše. A bylo o co hrát! Vlasta za to slíbil kabelku, která stojí více jak sto tisíc korun.

"Měli jsme se Zuzkou sázku, že si za tři měsíce vybuduje sixpack. Vůbec nepila alkohol, ani sklenku. To byla taková nuda," řekl Super.cz se smíchem Vlasta. "Někdy nemá vůli, tentokrát se zatla a dala to. Vůbec nepila. Dala to na 95 procent," prozrazuje.

"Bylo to skoro. Takový fivepack. Vsadili jsme se o kabelku Chanel. Ale vyvlékl jsem se z toho. Bylo to o fous," směje se.

"Nepiju od té doby. A ani mi to nechybí. Cítím se dobře, zdravotně jsem na tom dobře. A to je hlavní," dodala Zuza na párty, kde bublalo šampaňské v Karlových Varech.

"Je to úžasné, že se každý rok můžeme vracet, jsme rádi, že jsme zase tady. Celý rok to plánujeme, škola v Miami končí dřív. Jsem tu jen na patnáct dní, příští týden letím domů. Vždycky se Vary datumově potkají. Mám to tu rád," dodal Vlasta. ■