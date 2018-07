Připadala si oblečená neoblečená: Krásná Vlastina Svátková ve Varech odpočívala, děti nechala po dvou letech doma

Vlastina Svátková Super.cz

"Nebudu tvrdit, že chodím na filmy a jsem tady kvůli nim, i když bych ráda. Ale stejně už nejsou lístky na to, na co bych chtěla jít," krčila rameny.

"Chci tady hlavně odpočívat od dětí. Je to poprvé, co jsem venku bez malého. Přestala jsem už i kojit, ale žádné popíjení na mejdanech to nebude, jen jsem ochutnala a zase sklenku odložila. My už nějaký čas nepijeme," svěřila na openingu Moët Lounge, kde byla čestným hostem.

"Nepijeme, protože jsme si uvědomili, že je to jenom nějaký únik od věcí, které si musíme vyřešit s čistou hlavou. Takže se snažím a pracuju na sobě a také na svojí knize, která by měla být do konce prázdnin hotová," řekla nám půvabná blondýnka. Ukázala se v černých šatech, které byly prý tak krátké, že si přes ně oblékla ještě dlouhou krajkovou sukni od Beaty Rajské, v níž ukázala dokonalé nožky.

"Možná na sebe takhle poutám pozornost ještě víc, protože jsme taková oblečená neoblečená," mínila. Večer model vystřídala, když vyrazila ještě na Beatinu přehlídku. ■