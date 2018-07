Blonďatá misska ráda provokuje: Strhla na sebe pozornost v průsvitných šatech, pod nimiž měla jen kalhotky

Karolína Mališová měla šaty, v nichž jí prosvítala ňadra bez podprsenky. Super.cz

Jeden fotograf za druhým ji tahal do nejrůznějších škál světla a stínu, aby zachytil ňadra, která jí lehce prosvítala v šatech bez podprsenky. A Karolína Mališová (21) se v pohodě nechala. "Podprsenku nemám, trochu průhledné to je, ale myslím, že to stejně úplně neprokouklo," smála se Karolína.

"Beata Rajská dala dvojitou vrstvu látky, aby se nic nemohlo přihodit. Když se takhle obléknu, vždycky samozřejmě tuším, co přijde, a vím, co se může stát. Zatím se ale nikdy nestalo, že by to bylo vidět nějak moc," dodala.

"Hlídám si, aby to bylo svůdné a ne vulgární. To je ideální," míní Karolína, která je oficiální tváří kosmetické firmy, která je hlavním partnerem filmového festivalu ve Varech, takže musí vypadat pořád krásně. "Ale když jsem doma, to se tedy nelíčím vůbec," uzavřela. ■