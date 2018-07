Vrátí se k sobě? Po podpásovce od Rytmuse září Dara Rolins po boku dcery Laury a expřítele Matěje Homoly!

Matěj Homola a Dara Rolins s dcerou Laurou Foto: Instagram M. Homoly

Rolins má ale v životě jednoho muže, se kterým je navždy spojena prostřednictvím společné dcery Laury (10). Zpěvák z kapely Wohnout Matěj Homola (45) se teď na sociální síti pochlubil společnou fotkou jak s Laurou, tak se svou expartnerkou Darou.

„Dnes je nejlepší den v roce. Pro rodiče, kteří teď dva měsíce nebudou muset vstávat,“ vtipkoval Matěj Homola. Všichni vypadali dohromady jako spokojená rodinka, byť Matěj i Dara už dávno netvoří pár. I když…Jak se říká, stará láska nerezaví a nikdy neříkej nikdy.

Na snímku vypadali všichni tak spokojeně, až je fanoušci v komentářích pod fotkou dávali zase dohromady. „Sluší vám to, dejte to zas dohromady,“ žadonili fanoušci. Tak uvidíme, jak se to mezi nimi nakonec vyvine... ■