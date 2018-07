Jedna z nejkrásnějších českých hereček se snaží uchytit v Americe: Hvězda Vyprávěj kvůli nedostatku peněz prakticky nejí

Hana Vagnerová si nenechala ujít karlovarský filmový festival. Super.cz

"Byla jsem tam nyní dva a půl měsíce. Pendluju a je to náročný. Zkušenost to je ale skvělá Podařilo se mi podepsat agentku, manažerku, mám tam zastoupení," řekla Super.cz Vagnerová na slavnostním otevření Moët lounge v Karlových Varech.

Přiznává, že finančně je to pro ni hodně náročné. V Americe totiž nemůže pracovat a přivydělávat si. Chodí na kurzy a hodiny herectví.

"Nebránila bych se tomu tam pracovat za barem, ale bohužel to nejde. Mám vízum, které se vztahuje jen na hereckou práci, tím to je pro nás Evropany hrozně složitý. Není to vůbec levný tam žít, nebránila bych se tomu roznášet pivo, ale bohužel to nejde. Šetřím tam, jak se dá," vysvětluje.

"Zjistíte, že nepotřebujete tolik jíst, začnete přemýšlet, jak ušetřit. Mám tam naštěstí spoustu kamarádů, kteří mě třeba nechávají u sebe přespat, jinak nevím, jak bych to zvládla. Nenakupuju oblečení. Je to ale rozhodnutí, kterého nelituju," dodala krásná herečka známá divákům například ze seriálu Vyprávěj. ■