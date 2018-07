Za týden shodila dvě kila: České Miss World stejně návrhářka zahalila nohy a oblékla ji do šatů s výstřihem až k pupíku

Karolína Mališová na módní show Beaty Rajské Super.cz

Česká Miss World Karolína Mališová (21) se před přehlídkou Beaty Rajské musela dát do kupy. Necítila se ve formě a potřebovala na sobě zapracovat, aby na módní show zazářila. Za týden před módní show zhubla dvě kila.

"Týden zpět jsem si říkala, že se blíží přehlídka a já nic nedělala. Začala jsem dřít, dala jsem se do kupy a snad je to poznat. Snížila jsem porce jídla, začala jsem hodně běhat, do toho nějaké nervy ze školy. Zdravě jsem dostala dolů dvě kila," řekla Super.cz Mališová, která byla jednou z hvězd módní show Beaty Rajské v rámci filmového festivalu v Karlových Varech.

"Mám její přehlídky hrozně ráda, Beata je skvělý člověk, užívám si tu atmosféru tady," upřesnila modelka. "Loni jsem tu jen popíjela, letos si to užívám i z pracovní stránky. Ale na popíjení dojde samozřejmě taky," dodala. ■