V pátek odhalené nohy, v sobotu vnady: Nikol Švantnerová si vzala místo topu jen krajkovou podprsenku

"Včerejší šaty byly rafinované, dneska to možná vypadá, že jsem ztratila tričko. Ale myslím, že k počasí je to ideální a je to decentní. Co bude dnes večer, radši nebudu komentovat," řekla Super.cz s úsměvem Nikol.

"Sako si sundávat nebudu, pánové na to možná čekají, ale takhle to zůstane, i kdybych se měla zpotit na kost," říká.

V pondělí už odjíždí domů. "Už asi nemůžu ukázat víc, to bych musela jít úplně nahá na další akci," směje se. "Byla jsem tu od zahajovacího dne, bylo to náročné. Už se těším v pondělí do Prahy, až si odpočinu a vypnu," dodala Nikol, která ve Varech točila reportáže pro módní televizi. ■