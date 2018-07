Nejvíce sexy šaty zahájení filmového festivalu? Nikol Švantnerová odhalila tělo a slibuje, že ve Varech ukáže ještě víc

Nikol Švantnerová na zahájení karlovarského filmového festivalu Super.cz

Neukázala vnady, ale za to nohy a zadeček. Nikol Švantnerová (25) společně s Terezou Voříškovou (28) předvedly jednoznačně nejvíce sexy šaty zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Nikol vypadala božsky.

Jak nám modelka řekla, je to jen předvoj toho, co oblékne v neděli večer na Unicredit párty. To teprve bude pěkně odhalená!

"Šaty jsou od dua Poner. Když jsem si je zkoušela, tak jsem si nevšimla, že jsou tak průhledný. Ale všichni, co tuší, co budu mít v neděli večer, tak ví, že tohle je ještě dobrý a oblečený," řekla Super.cz s úsměvem Nikol. "Je to dneska trošku rafinovanější, ale proč ne," dodala.

Přípravy jí trvaly necelé dvě hodiny. "Make-up byl asi za půl hodinky, vlasy byly trošku náročnější. Všechno má na svědomí Míša Ohemová, líčí mě na každou akci. Ví, co mi sluší, a proto je to asi taková rychlovka. Ví, co na mě použít," dodala Švantnerová. ■