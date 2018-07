Unikl o vlásek smrti a už vystupuje: Exmanžel Ivany Jirešové nám ve Varech ukázal obří jizvu, kterou schovává pod šátkem

Viktor Dyk vystoupil na karlovarském filmovém festivalu. Ukázal i jizvu. Super.cz

Již několikátý ročník totiž festival kromě filmu zahajuje i velký koncert a Český národní symfonický orchestr tentokrát před hotelem Thermal uváděl filmové melodie ze snímků Miloše Formana (✝86), který letos zemřel.

"Je to pro mě velká pocta, když mohu na takové akci zpívat, zvlášť písně z filmu Vlasy, který mám moc rád," řekl Super.cz Viktor, který už se cítí fit.

"Jsem v pořádku. Na pódiu si to užiju, v Karlových Varech jsem poprvé a užívám si to. Jizvu schovávám tady pod šátkem, který mi půjčil kolega Michal Cerman. Lidi jsou na tom hůř, jsem rád, že jsem přežil svoji smrt. Mohu se naplno věnovat všemu, co miluju. Věnuju ale více času méně věcem, a hlavně myslím už i na sebe," uzavřel. ■