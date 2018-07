Půvabná Sokolová vystřídala ve Varech Peštovou. Podívejte se, jaké krásky pomáhaly přípitkem dobré věci

Slavnostní zahájení Summer Moët Lounge Super.cz

V rámci karlovarského filmového festivalu se přispívá na charitativní projekty každoročně. Přípitek na charitu v Summer Moët Lounge za přítomnosti řady celebrit včetně prezidenta festivalu Jiřího Bartošky (71), se ale koná teprve druhým rokem.

"Můj bráška Ráďa má asistentku, která se o něj stará. Jinak by to nebylo absolutně možné zvládat. Je nereálné, že by ho táta nechal samotného doma a někam odjel. Je u něj potřeba být 24 hodin denně. A díky té asistenční péči se to dá zvládnout," svěřila Katka, jejíž nadace pomáhá lidem, kteří by si například právě asistenci k autistovi nemohli z vlastních prostředků dovolit.

"Víme, jaké to je, starat se o takové dítě, a ty prostředky máme. Ale spousta rodin je nemá, tak se snažíme je finančně podporovat, i na tu péči i na další věci," vysvětlila Sokolová, která nadaci založila právě se svým otcem.

Kromě Kateřiny Sokolové na akci nechyběly ani další krásky: Jana Doleželová, Nikol Švantnerová či Zuzana Belohorcová. A samozřejmě i prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. ■