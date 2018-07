Byl to vzorný žák? Roman Šebrle ukázal vysvědčení ze základky

Roman Šebrle Foto: archiv FTV Prima

„Je to z češtiny a hudební výchovy a zpěvu v pololetí, nakonec jsem si je opravil a na konci roku jsem měl už samé jedničky,“ prozradil Šebrle. Ostatně před několika lety překvapil svým zpěvem v přímém přenosu, kdy mu vestoje aplaudoval celý sál při jeho přednesu legendárního hitu Už mi lásko není dvacet let.

Všichni se tehdy ptali, jestli se nevydá na dráhu zpěváka. "Rozhodně ne. Tak dobrý zpěvák nejsem. Vím, na co mám a na co ne. A zpívání rozhodně není obor, v němž bych mohl vyniknout," smál se tenkrát. Na vysvědčení nechybí také pochvala, kdy se píše, že se účastnil speciálních pohybových her. Vzorný školák, protože za celý rok chyběl jen 24 hodin. ■