Novopečený otec Miroslav Etzler se pochlubil snímkem malého Samuela

Herec je ze syna nadšený. Foto: Super.cz/instagram M.Etzlera

Nemůže se ho nabažit. Je to čtrnáct dní, co se Miroslav Etzler (53) stal počtvrté otcem. Přestože ještě před pár měsíci tvrdil, že by ho nikdy nenapadlo, že se v tomhle věku stane tatínkem a bude přebalovat a chodit s kočárkem, nyní je evidentně štěstím bez sebe.