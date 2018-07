5 modelek, které si nejvíce užívají plavkové sezóny. Na ně je radost pohledět!

Tyto slavné modelky se rády fotí v plavkách. Profimedia.cz

Maďarská topmodelka Barbara Palvin (24) oblékla zvláštní střih plavek, který rajcovně odhaloval její prsa. Palvin fotí kampaně v plavkách ostatně velice často a jde jí to pěkně od ruky. Je vedená u jedné z nejúspěšnějších agentur IMG Models a jednou z jejích nejbližších kamarádek je i například modelka Stella Maxwell.

Romee Strijd

Modelka ze stáje Victoria´s Secret Romee Strijd (22) je známá tím, že na své postavě opravdu maká. Její fitness videa mají celkem úspěch, ostatně kdo by nechtěl vypadat jako světově uznávaná supermodelka. V plavkách se na svém Instagramu vystavuje často a vypadá opravdu roztomile.

Kendall Jenner

Členka rodu Kardashianů Kendall Jenner (22) patří k nejžádanějším modelkám současnosti a když se podíváte na její postavu v plavkách, není se čemu divit. Kendall je také jediná ze slavných sester, která zatím nemá potomka, i když se proslýchá, že s novým partnerem Benem Simmonsem už u sebe pravidelně přespávají.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski (27) by v našem seznamu rozhodně nemohla chybět. Nahá nebo polonahá pózuje na denní bázi a vzhledem k tomu, že nyní propaguje vlastní kolekci plavek, polonahé fotky snad vídáme ještě častěji. A vlastně proč ne, přeci jenom je to hlavně její tělo, co ji tolik proslavilo.

Ashley Hart

Mladší sestra jedné z nejslavnějších australských modelek Jessicy Hart Ashley nás zaujala jógou na paddleboardu. Na vodě to není zas taková brnkačka, ale Ashley si vedla skvěle. Jako o modelku plavek je o ni opravdu velký zájem, takže v nich logicky vypadá božsky. Po nečekaném rozchodu s bývalým manželem Buckem Palmerem je navíc modelka prý stále single. ■