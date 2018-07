5 sexy snímků oslavenkyně Pamely Anderson: Obličej se mění, legendární poprsí zůstává

Legendární prsatice slaví narozeniny! Profimedia.cz

Těžko uvěřit, že už je to rok, co sexy samice Pamela Anderson (51) překročila padesátku. Většina z nás ji má stále v hlavě zafixovanou jako sexsymbol devadesátých let a průkopnici přehnaných silikonů. Jen málokdo by zapomněl na zpomalené záběry Pamely běžící v plavkách po pláži v Pobřežní hlídce.

Jak šly roky, Pamely postava se příliš nezměnila a dodnes se pyšní dokonalými křivkami. S obličejem už je to trochu horší, ale čas zkrátka nezastavíte. Ostatně její křivky ocení nejspíš i její přítel, francouzský fotbalista Adil Rami (32), se kterým se nedávno přestěhovala do Marseille. Znají se sice jen pár měsíců, ale asi je to vážné, když vezmeme v potaz, že se Pamela přestěhovala do Francie i přes to, že neumí francouzsky. Ostatně statný Francouz anglicky také mluví jen velmi lámaně, takže jejich vztah asi nebude úplně o vzájemném porozumění.

Rami herečce prý pomohl v její samotě a jejich značný věkový rozdíl fotbalista prý neřeší. Pamela to v minulosti s muži neměla lehké a k manželství s hudebníkem Tommym Lee se vrátila v nedávném rozhovoru, kde promluvila o domácím násilí, kterým se Tommy tak trochu proslavil. Proti němu vystupuje veřejně i jeho vlastní syn Brandon (22), který mu nedávno dokonce jednu ubalil. Pamela se zkrátka příliš nenudí, i když to jediné, co by si sama přála, je prý klid. I když doby, kdy se fotila do časopisů pro dospělé, jsou dávno pryč, na její snímky z minulosti se člověk může dívat pořád. Přesvědčte se sami. ■