Vzorný studentík? Muzikálový krasavec Kopečný se pochlubil svým jediným vysvědčením na výbornou

Honza našel doma své vysvědčení z první třídy. Foto: archiv Divadla Broadway

Zpěvák Jan Kopečný (28) absolvoval základní školu v Českých Budějovicích a my jsme se dozvěděli nejen to, že byl pilný školák. Pochlubil se také vysvědčením z první třídy, kterou absolvoval se samými jedničkami. Zeptali jsme se, jestli zpěvák rád chodil do školy.