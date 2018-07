Heidi Klum si pod šaty nevzala podprsenku: Vztah se zajíčkem jí evidentně prospívá

Heidi snad vůbec nestárne. Profimedia.cz

O tom, že modelka Heidi Klum (45) snad skoro vůbec nestárne, jsme se přesvědčili už několikrát. Naposledy to dokázala, když si vyšla v červených šatech a vypadala naprosto božsky. Její skutečný věk by jí hádal jen opravdu málokdo. Modelka navíc měla úsměv od ucha k uchu, ostatně to má v poslední době neustále.