Šest týdnů po porodu si slavná modelka vyšla v šatech s pořádným výstřihem

Chrissy vypadá po porodu výborně. Profimedia.cz

Díky malému Milesovi se pár prý příliš nevyspí. „Moc toho nenaspím, ale nevadí mi to, začínám si vzpomínat, jaké to bylo s Lunou, když se narodila a znovu se do toho dostáváme,“ svěřil se Legend americkým médiím a doplnil, že kvůli dětem se snaží co nejvíce pracovat z domova.

Chrissy je známá tím, že pro ni na sociálních sítích nic není tajemstvím a ze svého soukromí sdílí skoro všechno. Nedávno dokonce odpověděla na komentář jednoho z fanoušků ohledně umělého oplodnění a potvrdila, že obě děti byly počaty touto cestou, neboť pár měl problémy počít. „Měli bychom klidně třeba šest dětí, pokud by to šlo, ale můj bože, je to vážně proces,“ nechala se slyšet Chrissy. ■