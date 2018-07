Odhodit stud a jít do naha! Milan Peroutka prozradil, kdo mu dal nabídku na svlékání...

Milan se do svlékání na jevišti příliš nežene. Foto: Super.cz/ Instagram M.Peroutky

Pravidelně maká v posilovně a snaží se vypadat dobře. To také Milan Peroutka (28) několikrát předvedl během show Tvoje tvář má známý hlas, kde své vymakané tělo odhalil. Není tedy divu, že mu přišla nabídka jít rovnou do naha. V nově připravovaném muzikálu Vlasy, získal roli, kde se její představitel má úplně svléknout.

„Měl jsem být v muzikálu Vlasy nahatý. Po absolvování konkurzu přišlo: Gratuluji, Milane, a ještě je tady jedna podmínka, chceme, abyste tam byl někde nahý,“ svěřil herec a zpěvák se smíchem. „Tak na to jsem řekl, že ne. Představil jsem si v Divadle Kalich jak z pódia říkám babičce ahoj, ne, to by opravdu nešlo. Takže se to naštěstí bude řešit nějak jinak a jsem tomu rád,“ svěřil Peroutka, který zavítal na výstavu Upside Down, věnovanou lidem s handicapem.

V rámci divadelní role to ale nebylo poprvé, co dostal nabídku ukázat se nahý. „Kamarádka studovala výtvarnou školu a kreslili akty, ale to mě taky nelákalo. Představa, že někde sedím nebo ležím nahý dvě hodiny a studentky tím uhlem se snaží stínovat různý části mého těla, tak na to mě neužije,“ prozradil nám Milan, který plánuje hned dvě daleké cesty během léta.

„Zkouším, jedeme s kapelou festivaly, léto bude pracovní, ale čeká mě i dovolená. Pomáhám organizaci Smiling Crocodile, takže mě čekají i nějaké charitativní pracovní cesty do Číny a do Jordánska,“ řekl Peroutka. ■