Co se jim stalo? Mrkněte, jak Berenika Kohoutová s Marikou Šoposkou vřeštěly strachy, když je v noci zavezli do lesa

Holky ze Sedmilhářek ječely strachy... Video: #24Ride

Na pozvání kamaráda Yemiho A.D. totiž přijaly výzvu, aby se jako zástupkyně celebrit staly součástí živě přenášené 24 hodinové jízdy autem napříč Českem.

To ale ještě nevěděly, co je čeká. Řidič auta je totiž uprostřed noci zavezl do lesa pod záminkou, že musí na místě splnit další z výzev, které byly součástí celého projektu #24Ride.

Zde už byl připraven další ze známých spoluúčinkujících, zpěvák Ondřej Ruml (36). Dokonale namaskovaný a převlečený za zombie vyrazil spolu s dalšími komparzisty z temného lesa a snažil se dobýt do auta, kde Marika s Berenikou vřeštěly strachy.

Celá scéna byla sehrána tak realisticky, že tenhle zážitek obě dámy rozdýchávaly ještě dlouho potom. Na vřeštící herečky se podívejte ve video ukázce. ■