Poprvé za pořádnou semetriku: Kamila Nývltová bude na jevišti trápit nevinnou dívku

Ačkoliv režisér Filip Renč (52) krátce po castingu zamýšlel Kamilu obsadit do role Popelky, producenti se rozhodli Kamile nabídnout roli zápornou. "Úplně původně jsem byla na casting na roli Popelky. Ale po schůzce s producentem mi bylo řečeno, že bylo rozhodnuto, že “popelky” budou většinou holky ve věku okolo dvaceti let. Takže jsme se dohodli, že vezmu roli Dory. Jak se říká, nic se neděje jen tak. A já se na tu roli neskutečně těším,” svěřila se Kamila, pro kterou to bude premiéra. Dosud totiž žádnou zápornou roli neměla.

I proto neví, co od ní má očekávat. “Ještě nevím, zatím jsem si zápornou roli nevyzkoušela, každopádně všichni okolo mě říkají, že daleko lépe utkví v paměti diváků role záporná, tak třeba to tak bude. Většinou jsem vždy hrála role pozitivní, ať to byla královna Kleopatra nebo núbijská princezna Aida či markíza Angelika. Asi to bylo díky mému “andělskému” vzhledu. Věřím, že se s tím nějak poperu. Takže se neskutečně těším, že si konečně zahraju pořádnou semetriku,” říká se smíchem Nývltová s tím, že se výzvy rozhodně neobává.

"Strašně moc se těším, až Popelce rozhodím hrách a čočku přes celé jeviště a budu koukat, jak to všechno musí posbírat," směje se Kamila, která se těší i na spolupráci s režisérem Filipem Renčem, se kterým se poprvé pracovně setkala před devíti lety, když nastoupila do muzikálu Kleopatra.

“Další setkání bylo na uvedení Draculy po dvaceti letech v Hudebním divadle v Karlíně. S Filipem nemám žádný problém, většinou mi nechává volnou ruku, co se herectví a zpěvu týká. A pak to spolu vždy jen doladíme k dokonalosti. Na Filipovi mám ráda to, že většinou dobře odhadne, na jakou roli se hodím a netlačí mě nikam, co by mi nesedělo. A to se mi líbí. Nechává vše plynout přirozeně,” uzavírá zpěvačka. ■