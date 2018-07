Ve věku babičky popáté matkou: Rudá Sonja Brigitte Nielsen (54) se pochlubila prvním snímkem s novorozenou dcerou

Brigitte Nielsen s novorozenou dcerkou Profimedia.cz

Herečka Brigitte Nielsen, známá jako představitelka Rudé Sonji, se ve svých čtyřiapadesáti letech stala popáté matkou , přičemž se poprvé dočkala dcery. S o 15 let mladším manželem Mattiou Dessim jí dali jméno Frida.

Herečka se nyní na sociální síti pochlubila první fotkou se svou holčičkou. Na snímku ji drží na prsou a obklopená dárky odpočívá na nemocničním lůžku. „Naše křehká malá Frida, naše skutečná láska“, napsala k fotce, již zveřejnila na sociální síti.

Zprávou, že bude opět matkou, Nielsen způsobila mnoha fanouškům šok a rozvířila debaty o tom, zda by ženy měly rodit i v tak pozdním věku. Lidé jsou, jako ostatně ve všem, rozděleni na dva tábory. Jedni jsou proti s tím, že je to „nepřirozené“, jiní zastávají liberální stanovisko, že když se na to žena cítí, tak proč ne.

Připomeňme zde další slavné ženy. Janet Jackson se jako padesátiletá prvorodička dočkala zdravého syna, první dítě ve svých 46 letech čeká také topmodelka Adriana Sklenaříková. Také herečka Rachel Weisz rozšiřuje řady, druhé dítě čeká ve svých 48 letech. ■