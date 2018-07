Už i na Julii Roberts došlo: Založila si účet na sociální síti, fanoušky vítá tak, jak ji mají nejraději

Julia Roberts Profimedia.cz

Roberts se tímto krokem přidala k tisícům svých kolegů, nejen z řad herců, ale celebrit obecně. Vždyť sociální sítě se staly nejen prostorem k prezentaci fotografií a názorů, ale i velmi mocným nástrojem k propagaci, reklamě a zdrojem dalších příjmů, mnohdy vyšších, než ten který herec či zpěvák vydělává uměleckou činností.

V případě Roberts si sice můžeme být jisti, že peníze nebyly důvodem jejího vstupu do virtuálního světa, ona sama však k tomu, co ji vedlo k založení účtu, žádné informace neposkytla. Uvedla se snímkem, na němž sedí a usmívá se přesně tak, jak to mají její fanoušci nejraději, a do popisku fotky napsala prosté: ahoj. Po jednom dnu na síti už ji sleduje téměř 400 tisíc lidí. Toto číslo ale roste závratnou rychlostí a každou minutu je vyšší a vyšší.

Hello☀️ Příspěvek sdílený Julia Roberts (@juliaroberts), Čen 26, 2018 v 12:57 PDT

Julia Roberts a její první instagramový post ■