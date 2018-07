Monika Leová promluvila o svatební noci! Proběhla až tři dny po veselce

Monika Leová Super.cz

Moderátorka a modelka Monika Leová (26) je už pátý den vdanou paní. Pocit, že je novomanželka, si stále velmi užívá. "Zatím je to pořád jedna velká euforie, já si to užívám. Kamarádi mi doposílávají fotky, videa, stále se máme na co těšit," řekla Super.cz Monika.

Po svatbě přišla o hlas, stále ještě není zcela zdravotně v pořádku. "Počasí nám nevyšlo, to neštěstí jsme si už vybrali a teď už to snad bude jen sluníčkové. Je fakt, že byla strašná zima, opravdu šílená," vysvětluje.

"Mělo to zase jiné kouzlo, bylo to takové stmelené, nikdo nikam necoural, všichni byli pod jedním stanem, protože pršelo a byla zima, takže se všichni tulili. Byla to velká párty, jak jsme si přáli. Zatím mi všichni říkají, jak si to užili," usmívá se.

Překvapivě neproběhla svatební noc. Tedy proběhla, ale až tři dny po svatbě. "Martínek se snažil, já jsem byla unavená. Slíbila jsem, že mu to vynahradím. Manželská noc už byla. Včera. Byl to pěkný den," dodala se smíchem na 16. narozeninách kubánského baru v centru Prahy. ■