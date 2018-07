Tohle vysvědčení si asi za rámeček nedala: Sandra Pogodová na konzervatoři prolézala s odřenýma ušima

Herečka se pochlubila svým vysvědčením. Michaela Feuereislová

Rodiče Sandry Pogodové (43) prý vůbec nepočítali s tím, že by se na konzervatoř do Prahy dostala. Z úspěšných přijímaček tak byli stejně jako ona pořádně v šoku. Zatímco v prvním ročníku byla herečka vzornou studentkou a na jejím vysvědčení se objevovaly pouze známky výborný a chvalitebný, o pár let později se to zhoršilo.

Ve čtvrtém ročníku už Sandra sotva prolézala a z filosofie či hudební nauky dokonce v pololetí dostala za pět. „Sedět ve škole v lavici a dávat pozor mi nikdy nešlo. Jsem samovzdělávací typ! Věděla jsem, že můžu mít pětky jenom v pololetí, to nemůžu propadnout. Ale na konci roku, že musím mít nejhůř čtyřky. No a až do maturity to vyšlo. Pak už jsem se pro jistotu nechala vyrazit," svěřila nám herečka, která se aktuálně připravuje na novou roli listonošky v muzikálu Trhák v Divadle Broadway.

Přestože se Sandra snažila, nakonec školu nedodělala. Zkoušení na absolventské představení nejrůznějšími způsoby bojkotovala a po generálce se spolužáci dohodli, že to, co nazkoušeli, vlastně vedení školy předvést nemůžou, takže se premiéra zrušila.

„Ovšem následně se hledal viník, aby se nezdar podložil dostatečným důvodem. Byla jsem tzv. na ráně, ředitelství si mě pozvalo na kobereček a já se zachovala velmi impulzivně. Poslala jsem je do háje a řekla jim, že mně to na triko nehodí. No a asi za čtrnáct dní mi přišel písemný vyhazov ze školy,“ svěřila herečka.

„Práce už jsem měla dost a papír ze školy po mně samozřejmě nikdo nikdy nechtěl," dodala pobaveně Sandra. ■