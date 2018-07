Hvězda Ulice je těhotná: Herečka se po dvojčatech těší na další miminko

Michaela Maurerová se těší na miminko. Foto: Super.cz/Herminapress/Instagram M. Maurerové

„Moc jsem se těšila, jak vám tu pověsím takovou tu romantickou fotku, jak se držím zasněně za pupík ve vlajících letních šatech, ale realita je fakt jiná. Místa a rekvizity, se kterými teď trávím poslední skoro čtyři měsíce, záchod, umyvadlo, kýbl, nejsou tak fotogenické, abych vám je sem nějak často šoupala. Jinak se na miminko samozřejmě všichni čtyři děsně těšíme,“ napsala šťastná herečka, která má z manželství s podnikatelem Milanem Kožíškem osmiletá dvojčátka Magdalenu a Josefa.

„A já osobně se teď teda nejvíc těším, až to nejkrásnější období v životě ženy (to musel vymyslet chlap) skončí a já si to miminko pořádně pomazlím a očuchám, protože být máma je pro mě prostě nejvíc nejlepší věc v životě a taky zázrak,“ dodala Maurerová.

Miminko čeká herečka s dlouholetým přítelem, jehož totožnost pořád tají, protože si prý nepřeje být medializován. Termín porodu má v prosinci. ■