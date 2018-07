Chlapecký účes je pryč! Belohorcová v zatraceně odvážném modelu vystavila vnady a také vlasy do pasu

Zuzana Belohorcová Super.cz

Moderátorka Zuzana Belohorcová (42) překvapila nejen velmi odvážným modelem, ale také dlouhými vlasy. Celý rok si užívala s chlapeckým krátkým účesem, po návratu do Česka jí její kadeřník vlasy prodloužil. A dlouhý cop po pás si bude užívat celé léto.

"Mám ráda změny. Tento rok byl můj kadeřník Libor nadšený, že už jsem to měla delší, tak to měl na co dát. Tak jsme se rozhodli pro prodloužení. Manžel nadšený nebyl, ale já jsem happy," řekla Super.cz Belohorcová.

Na párty k výročí kubánského baru se ukázala v hodně odvážném modelu. Podprsenku nechala doma. Loni si nechala vnady upravit a z výsledku je nadšená. "Jsem moc spokojená," dodala moderátorka, kterou čeká toto léto operace kýly. Zákroky vždy podstupuje v létě v Česku. "Tento rok mě čeká ještě jedna operace a pak to bude už v pořádku a v pohodě," dodala. ■