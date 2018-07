Ornella stále válčí s matkou Monikou: Prý už nejsem její dcera, zřekla se mě!

Ornella Koktová Super.cz

Ornella Koktová (25) se svojí matkou stále nekomunikuje. A nevypadá to, že by se v blízké době situace změnila. Potkaly se na výročí casina, kde jedna druhou ignorovala . A od té doby se nekontaktovaly.

"Nic se od té doby nezměnilo, minuly jsme se asi o pět metrů a každá jsme dělala, že koukáme do jiné zdi. Spíš mě tam propichovala pohledem. Nic milého v tom nebylo," řekla Super.cz Ornella. "Doneslo se ke mně, že se mě zřekla, že už nejsem její dcera. To už bylo hodně drsné," překvapuje.

Zatím to na usmíření nevidí. Nikdy ale neříkej nikdy... "Pamatuji si jednu dobu, kdy jsem si říkala, že s Pepou v životě nepromluvím, ale taky se to změnilo. Jsem trošku splachovací. Furt tomu dávám malou naději, je smutný, že Quentin nemá jedinou žijící babičku," vysvětluje.

Co jí na matce nejvíc vadí? "Sebestřednost, mluví jen sama o sobě a řeší jenom peníze, neřeší lidské vztahy, jiné životy, nezajímá se o okolí, to mě hodně štve. Měla by vzít zpátečku. Chci žít život na úrovni, nechci se plácat v hnusném bahně a bylo by fajn, kdyby se mírnila a nedělala dál ostudu," dodala na znovuotevření pražského baru Ornella. ■