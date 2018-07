Silikonová máma pěti dětí nutí nevěrného manžela k online rozvodu, aby se mohla vdát počtvrté

Katie se s Kieranem rozešla kvůli nevěře. Profimedia.cz

Vztah Katie Price (40) a Kierana Haylera (31) je už nějakou dobu minulostí, nicméně vnadná modelka se nyní snaží rozvod urychlit, jak jen to jde. Svého ex dokonce nutí k online rozvodu za 300 liber. Nechce totiž vydávat více peněz za právníky. Bývalý striptér ovšem nikam nespěchá a jde mu hlavně o to, aby se majetek rozdělil spravedlivě.